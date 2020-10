Benfica, Jorge Jesus e quel paragone col Barcellona che gli fa storcere il naso…

Netto il 3-0 col quale il Benfica si è sbarazzato in Europa League dello Standard Liegi. Gol e bel gioco che alla squadra di Jorge Jesus sono valsi un paragone decisamente importante. Quello col Barcellona. A farlo è stato l’ex calciatore delle Aquile Mehdi Carcela che si è trovato a sfidare la sua ex squadra proprio nella sfida di ieri in Coppa. Un confronto, però, che al mister portoghese proprio non è piaciuto.

Jorge Jesus snobba l’attuale Barcellona

Come riporta AS, Jorge Jesus ha voluto rispondere ai complimenti dell’ex calciatore che aveva paragonato lo stile di gioco del suo Benfica al Barcellona. “Beh, cosa devo dire. Sinceramente non direi che il nostro gioco è come quello del Barcellona. Forse a quello dei blaugrana di qualche anni fa, non certamente a quello attuale”, ha detto pungendo i catalani il mister delle Aquile. “Non vorrei venisse detto che abbiamo il loro stesso gioco di adesso. Certo se mi dicessi al vecchio Barcellona sì mi piacerebbe ma non a quello attuale. Noi abbiamo un’identità precisa di gioco e i giocatori si fidano reciprocamente dei compagni”.