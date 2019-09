Benfica, Lage ammette: “Braccialetto elettronico per controllare i giocatori”

Situazione incandescente in casa Benfica. La sconfitta con il Porto dello scorso 24 agosto ha acceso gli animi nell’intero ambiente, con addetti ai lavori e tifosi che si sono chiesti come mai la formazione di Bruno Lage non vada in ritiro prima delle partite interne. A fornire una spiegazione, come riporta SportMediaset, è intervenuto in prima persona il tecnico dei portoghesi.

COPRIFUOCO – “C’è un coprifuoco. I calciatori indossano un braccialetto elettronico per il controllo del sonno. In questo modo gli permettiamo di restare nella loro casa con il loro cuscino e il loro materasso. L’unica eccezione avviene per le gare dopo gli impegni con le nazionali. Alcuni allenatori permettono ai loro giocatori di bere un bicchiere di vino alla vigilia delle partite e magari poi nelle tazzine di caffè dentro c’è il liquore: così bevono vino e whisky, ma sono in ritiro… La verità è che le partite si vincono o perdono in campo, non fuori”.