Benfica, Lage: “Joao Felix come CR7? Paragone ingiusto”

Joao Felix è la nuova stella del calcio portoghese. L’attaccante, passato in estate dal Benfica all’Atletico Madrid, ha saputo già imporsi anche nel campionato spagnolo, scomodando importanti paragoni. Fra tutti, quelli con il fuoriclasse della Juventus nonché suo connazionale Cristiano Ronaldo, con il tecnico del Benfica Bruno Lage, che, come raccolto da AS, ha così commentato.

PARAGONE – “Credo sia ingiusto paragonare Joao Felix a CR7: ha appena diciannove anni ed ha appena iniziato la sua carriera sportiva, mentre Ronaldo è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Joao è molto forte, ma non deve essere paragonato a nessuno”.