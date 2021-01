Benfica, paura per Jorge Jesus: infezione respiratoria

Non arrivano buone notizie dal Portogallo ed in modo particolare per Jorge Jesus, allenatore del Benfica. Il tecnico, come comunicato nella notte dalla società, è alle prese con un’infezione respiratoria. Le sue condizioni sono stabili ma intanto non ha tenuto la conferenza pre gara e non dovrebbe essere presente alla sfida dei suoi contro la Belenenses.

Benfica, le condizioni di Jorge Jesus

Le condizioni di Jorge Jesus tengono in apprensione il Benfica e lasciano molti dubbi sulla sua possibilità di essere al timone della squadra per i prossimi imminenti impegni. La società ha rilasciato un breve comunicato nelle scorse ore: “A seguito degli esami medici effettuati all’Hospital da Luz, il Benfica riferisce che Jorge Jesus ha un’infezione respiratoria, clinicamente stabile. Jorge Jesus è ancora in attesa del risultato degli esami diagnostici complementari e la sua presenza al timone della squadra per i quarti di finale di Coppa del Portogallo dipende dall’evoluzione della sua salute”.

Un brutto imprevisto per il 66enne allenatore lusitano che tiene in ansia l’ambiente del Benfica e tutto il Portogallo. La prima pagina odierna di A Bola, infatti, è dedicata proprio al mister che già in passato aveva avuto problemi simili legati al Covid quando, a marzo, era risultato positivo.