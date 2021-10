Benfica, Rui Costa eletto ufficialmente presidente fino al 2025

L'annuncio ufficiale del club portoghese

Redazione ITASportPress

Nella giornata di ieri sono andate in scena, in casa Benfica, le elezioni del nuovo presidente. In questa mattinata il club ha annunciato ufficialmente il nome del suo nuovo numero uno: si tratta di Manuel Rui Costa, ex campione anche del Milan, diventato a tutti gli effetti il trentaquattresimo patron della storia del club. Il portoghese sarà in carica dal 2021 al 2025.

Sul sito ufficiale della società è possibile trovare anche le parole del neo eletto presidente: "Questa è una giornata storica, ma il grande vincitore di questa elezione non sono io bensì tutto lo Sport Lisboa e Benfica. Con 40.115 elettori, abbiamo avuto la più grande mobilitazione e partecipazione di sempre alle elezioni in un club portoghese, questa è stata una dimostrazione di orgoglio e amore verso il nostro club. Voglio quindi ringraziare i tifosi che hanno voluto far sentire la propria voce", le parole di Rui Costa.

E ancora: "Voglio ringraziare coloro che hanno partecipato al dibattito e all’elezione, guidati da Francisco Benitez a capo della Lista B. Anche a loro va il merito per aver contribuito alla grandissima mobilitazione a cui abbiamo assistito. So bene la grande responsabilità che mi è stata data: il nostro obiettivo è vincere. Vincere sempre in tutte le competizioni a cui partecipa il nostro grande club. Questa è la priorità assoluta".