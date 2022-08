Benfica, scontro con compagno di squadra: 15 punti di sutura per Gonçalo Ramos

Brutto colpo per l'attaccante delle Aquile.

2-0 all'andata, 3-0 al ritorno. Il Benfica si qualifica per la fase a gironi della Champions League dopo il doppio confronto con la Dinamo Kiev. Una serata perfetta, o quasi, quella andata in scena ieri in Portogallo all'Estadio Da Luz. Il motivo? L'infortunio a Gonçalo Ramos, attaccante delle Aquile.

Nessun problema muscolare per il centravanti, bensì uno scontro di gioco con un compagno che al 50esimo lo ha costretto ad uscire dal campo.

Col Benfica già in vantaggio per 3-0 sulla Dinamo Kiev nel ritorno degli spareggi di Champions League, ecco l'episdodio ad inizio ripresa. Rafa Silva, nel tentativo di andare verso il pallone per colpirlo di testa, è finito per scontrarsi in modo piuttosto duro col compagno di squadra, Gonçalo Ramos appunto. Un testa contro testa pesantissimo con entrambi i calciatori piombati pesantemente a terra.

L'arbitro della partita, Clément Turpin, ha fermato immediatamente il gioco permettendo allo staff sanitario portoghese di entrare in campo. Se da una parte Rafa Silva è rimasto a terra con la testa sanguinante ma è riuscito a proseguire la gara, lo stesso non si può dire di Gonçalo Ramos che ha avuto le conseguenze peggiori.

L'attaccante ha subito un taglio sia all'arcata sopraccigliare sia allo zigomo e ha lasciato il terreno di gioco poco dopo lo scontro. In serata il Benfica ha fornito notizie rassicuranti sul giocatore con tanto di foto e tweet social sul profilo ufficiale della squadra: "Va tutto bene! Sono felice di essermi qualificato per la Champions League", il commento a margine. Per il giocatore, però, si parla di ben 15 punti di sutura.