Benfica, Tavares viola la quarantena: pizzicato dalla polizia mentre guida senza patente

David Tavares, trequartista 19enne del Benfica, ha violato il regime di isolamento senza informare il club e, come se non bastasse, è stato pizzicato e arrestato dalla polizia perché trovato alla guida della sua vettura senza patente.

Come informa A Bola, infatti, il giocatore portoghese è stato fermato dalla polizia a Lisbona nel pomeriggio di domenica scorsa e potrebbe incorrere in una pesante sanzione da parte degli organi di giustizia oltre che in una multa da parte del proprio club. I campioni del Portogallo sono in isolamento dal 12 marzo, giorno della loro ultima sessione di allenamento. Per Tavares anche un richiamo in prima pagina nella parte bassa del quotidiano odierno.