Benitez all’Everton? Minacce dai tifosi: “Sappiamo dove vivi, non firmare”

Benitez, vicino alla panchina dell’Everton, è stato minacciato dai tifosi con uno striscione

Come un fulmine a ciel sereno, Carlo Ancelotti è tornato al Real Madrid, lasciando vacante la panchina dell’ Everton , che si sta guardando attorno per identificare il tecnico per la prossima stagione.

Tra le varie piste è stato fatto anche il nome di Rafa Benitez, profilo che per la verità non piace ai tifosi dei Toffees. Anzi, tutt’altro. Non troppo lontana dalla casa dell’allenatore spagnolo, è stato appeso uno striscione molto pesante nei suoi confronti, una minaccia: "Sappiamo dove vivi. Non firmare”. La polizia della Merseyside sta indagando sullo striscione, che potrebbe essere stato ideato da quella branchia di tifosi che non vorrebbero Benitez sulla panchina dell’Everton, avendo allenato in passato il Liverpool.