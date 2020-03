Benitez e Dalian Yifang, sorriso a metà: tornano in Cina dopo essere rimasti bloccati in Spagna ma… dovranno restare in quarantena

Il Dalian Yifang di Rafa Benitez ha avuto il via libera per fare ritorno in Cina. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la squadra del tecnico spagnolo sarebbe già tornata in Cina dopo il lungo periodo di stop in Spagna a causa dell’emergenza coronavirus che aveva bloccato il Paese cinese.

Il club si trovava in Spagna per la fase di allenamento precampionato ma a causa della pandemia che era iniziata in Cina non aveva avuto l’ok per farvi ritorno. Ora, mentre in Cina la situazione è tornata sotto controllo la squadra ha avuto il permesso per ripartire e, di fatto, di lasciare il luogo dove l’emergenza sta insorgendo. Ecco perché, nonostante la gioia di tornare ‘a casa’, Benitez e i giocatori dovranno rispettare una ulteriore fase di quarantena di 14 giorni anche se potranno allenarsi nel centro sportivo dove è stata costruita una struttura apposita.