Benitez: “Mio Liverpool non paragonabile a quello di Klopp. Avevo 20 milioni di budget”

"Nel mio Liverpool all'inizio c'era solo un giovane Gerrard..."

Redazione ITASportPress

Interessante intervista ad ASper Rafa Benitez, storico mister spagnolo, a proposito dei temi caldi del calcio internazionale. In modo particolare sulla sua ex squadra del Liverpool impegnata nella corsa alla Premier League ma soprattutto protagonista il prossimo 28 maggio della finale di Champions League.

Benitez è stato interrogato sulle differenze tra quella che era la sua squadra e quella che invece è nelle mani di Klopp: "Se analizzi il mio Liverpool, quando siamo arrivati nel 2004, chi erano i migliori? Gerrard, che era un ragazzino che giocava in ruoli diversi. Non c’era molto altro in termini di giocatori di livello mondiale. Ora ti parlano di Xabi Alonso, ma poi se vai a vedere era in prestito all’Eibar. Luis García era un giocatore a cui il Barcellona stava rinunciando. Tra i migliori poi c’è Fernando Torres, che ha segnato 15 o 20 gol in Spagna e con noi ne ha fatti 33. Abbiamo fatto crescere Mascherano, che era un sostituto al West Ham. Lucas Leiva, che in seguito ha trascorso 10 anni nel club; Agger, che costava 6 milioni".

Il tecnico rivendica il suo lavoro ma non vuole paragoni: "La gente ricorda quella squadra, Reina per esempio, ma la paragona ad un Liverpool che ha speso 1.000 milioni, spesi benissimo, è vero, ma con giocatori che valgono 40 milioni sul banco degli imputati. Ecco perché non puoi confrontare il mio Liverpool e quello di Klopp, perché devi analizzare i contesti. Avevo un budget di 20 milioni, 20! Ora con 20 milioni chi può ingaggiare il Liverpool? Nessuno. Prendono giocatori da 40 milioni per la panchina".