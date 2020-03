Benitez sfata il mito: “Mai detto a Cristiano Ronaldo come calciare le punizioni. Coronavirus? Ecco cosa fa la squadra…”

Lunga intervista rilasciata da Rafa Benitez a Marca. Tanti temi affrontati dall’attuale allenatore del Dalian Yifang tra cui alcuni aneddoti curiosi sul suo passato al Real Madrid, oltre che all’emergenza coronavirus che la Cina e tutto il mondo sta vivendo.

MITO – Tra le domande poste a Benitez, anche la verità sui suoi presunti insegnamenti ai tempi del Real Madrid a Cristiano Ronaldo in tema calci di punizione: “Io ho insegnato a CR7 a calciare le punizioni? Questa è una bugia. L’unica conversazione che ho avuto con Cristiano sulle punizioni è stata nel precampionato in Australia. Gli dissi che avevamo analizzato, assieme all’allenatore dei portieri, le punizioni che calciava al Manchester United e la traiettoria che aveva il pallone rispetto alla posizione della barriera. In nessun momento da allenatore del Real Madrid ho detto a CR7 come dovevano essere calciate le punizione”. E anche sul croato Modric, Benitez ha precisato: “E non ho mai detto a Modric come si colpiva il pallone con l’esterno”.

CORONAVIRUS – L’allenatore spagnolo, attualmente in Cina, ha parlato anche dell’emergenza coronavirus e del modo in cui la squadra sta affrontando il problema: “Abbiamo il controllo quotidiano di tutto: temperatura corporea, il lavarsi le mani. Ci alleniamo normalmente perché non c’è giocatore malato o altro. Purtroppo è stata creata una psicos ed è più difficile controllarla. Siamo venuti a Marbella e, ora, a Pinatar. Siamo stati quasi un mese e non abbiamo nulla”.