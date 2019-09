Benzema, 10 anni Real Madrid: “CR7 il bomber, Bale il razzo, io in mezzo. E quel gol a Kiev…”

In occasione dei 10 anni con la maglia del Real Madrid, l’attaccante Karim Benzema ha rilasciato una intervista a RMC Sport, focalizzandosi soprattutto sul tridente offensivo composto da se stesso, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, la cosiddetta linea BBC: “C’era un razzo che era Bale, il goleador che era Cristiano Ronaldo e poi avevi me, che stavo in mezzo a loro due, quello che aiutava per fare in modo che la macchina perfetta funzionasse – ha commentato l’attaccante francese, che ancora può divertirsi con il gallese con la camiseta blanca -. Quando giocavo a Lione il finalizzatole ero io, a Madrid era CR7 quindi mi sono dovuto adattare a comportarmi in altro modo: segnavo ugualmente, ma partecipavo attivamente alla manovra, con movimenti che creavano spazi agli altri”.

A KIEV – Quei tre, lì davanti, hanno contribuito alla conquista, da parte del Real Madrid, di una Liga, 4 Champions League e 3 Mondiali per club. Segnando quanti gol? Oltre 400, un numero impressionante. L’ultimo show offerto dal fenomenale trio è stato a Kiev contro il Liverpool nel 3-1 della finale di Champions del 2018, occasione in cui il francese ha realizzato un gol, mentre Bale i restanti due: “Avevo bisogno di quella rete contro il Liverpool – ha continuato Benzema -, è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, qualcosa che sognavo fin da quando ero piccolo. La Champions per me è come la coppa del mondo”.