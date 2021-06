Benzema aspetta Mbappé al Real Madrid: “Sarebbe il benvenuto. Su Ancelotti…”

Il centravanti blancos pronto alla nuova avventura di Sir Carlo; "Mi piace la sua filosofia di gioco"

Fresco di chiamata con la Francia per i prossimi Europei, Karim Benzema , attaccante del Real Madrid , ha avuto modo di parlare anche delle vicende relative al club madrileno. Il bomber ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca dove ha parlato del ritorno di Ancelotti come allenatore ma anche delle operazioni di mercato in entrata del club.

Sul ritorno a Madrid di Ancelotti, Benzema ha detto: "Per noi è una bella notizia, lo conosciamo tutti, giocatori, tifosi. È un grande allenatore. Mi piace la sua filosofia di gioco, come vede il calcio, come gestisce il gruppo e come guida la squadra. E vuole vincere tutti i titoli". Sull'addio di Zidane: "Personalmente mi ha dato tantissimo. Non ce l'aspettavamo".