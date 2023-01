Benzema e il rapporto con Cristiano Ronaldo: “Non serve foto insieme per dimostrare l’amicizia”

Questa sera sarà protagonista nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona, ma nella conferenza di vigilia del match, per l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema ci sono stati anche argomenti differenti dal semplice calcio giocato.

Il francese, infatti, si è trovato a fare i conti con una domanda relativa al suo rapporto con Cristiano Ronaldo che, nelle scorse ore, aveva fatto visita proprio ai Blancos facendosi riprendere in compagni di mister Ancelotti ma anche di alcuni calciatori come Vinicius e Rodrygo.

""Credo che stia bene e spero che possa continuare a fare la differenza e i gol all'Al Nassr", ha detto Benzema parlando di CR7 e della sua scelta di trasferirsi in Arabia dopo la fine del rapporto col Manchester United.

Parlando, invece, del suo rapporto con il portoghese, Benzema ha chiarito: "Non abbiamo bisogno di foto per dimostrare che siamo amici, quelle sono cose per Instagram, Twitter... Un altro mondo. Spero di potergli parlare domani allo stadio".