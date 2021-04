Benzema e l’incontro per ritorno in Nazionale boicottato: parla l’ex agente

Il retroscena sull'attaccante francese

Redazione ITASportPress

Karim Benzema vuole giocare di nuovo per la Francia. Il tormentone sul bomber del Real Madrid e del suo rapporto con l'ambiente Nazionale continua e, a buttare altra carne sul fuoco, ci ha pensato il suo ex agente Karim Djaziri. Intervenuto a RMC Sport, come riporta anche Marca, l'ex procuratore del centravanti ha rivelato che nel 2017 ci sarebbe potuto essere un incontro con il numero uno della federazione Le Graët per "sistemare" le cose e far tornare il giocatore con i Galletti dopo il caso Valbuena che aveva, di fatto, escluso il giocatore dalla formazione transalpina. Peccato che qualcosa sia andato storto e quel faccia a faccia sia stato... boicottato.

Benzema e il ritorno per la Francia

"Nel luglio 2017 Karim mi ha detto di chiamare il presidente Le Graët per organizzare un incontro con Deschamps", ha rivelato l'ex agente di Benzema. "Io ho chiamato il presidente, ma non voleva organizzare questo incontro con noi. Non sappiamo nemmeno se Didier lo sapesse". E proprio sul ct: Karim Djaziri spiega: "Il rapporto tra Didier (Deschamps ndr) e Karmi era un rapporto padre-figlio. Se Didier ha un problema con qualcuno, lo chiama e lo risolve. Soprattutto con qualcuno che conosce e che lo avrebbe deluso".

Alla domanda su una possibile scelta dei big dello spogliatoio francese di non volere Benzema in squadra, l'ex agente del giocatore spiega: "Se Griezmann, Pogba e Lloris chiedono il ritorno di Benzema, pensi che non verrebbe accettato?".