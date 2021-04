Benzema fa impazzire proprio tutti, Ozil: “Il miglior attaccante della Liga…”

Karim Benzema e Toni Kroos hanno segnato le due reti decisive per il Real Madrid contro il Barcellona nel Clasico disputato nella serata di sabato. Una vittoria, quella dei blancos, che potrebbe essere molto importante in chiave titolo. Lo sa bene l’ambiente madrileno e lo conferma anche chi in Liga ha giocato, e bene, proprio con la maglia dei galacticos. Mesut Ozil, storico trequartista ora al Fenerbahçe ha guardato con grande trepidazione la sfida tra le due potenze spagnole facendo il tifo per l’ex squadra e soprattutto celebrando le capacità del numero 9 blancos.

Ozil: “Benzema il miglior attaccante della Liga”

Il trequartista tedesco si è trasformato in tifoso del Real Madrid e ha commentato alcuni momenti della sfida via social. Su Twitter, ecco che Ozil ha scritto all’intervallo: “Il miglior attaccante della Liga ha mostrato la sua classe ancora una volta”. Il riferimento è al gol di Benzema che ha aperto le marcature del Clasico con un gol di tacco davvero magnifico.

A fine gare, lo stesso ex blancos ha aggiunto: “Grande partita, grande Clasico. Il Real Madrid ora è favorito per la Liga”.