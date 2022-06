Benzema: “Ho cercato di analizzare tutto da Cristiano Ronaldo. Il mio sogno…”

Le parole dell'attaccante francese tra Real Madrid e Francia

Una stagione da assoluto protagonista, quella vissuta da Karim Benzema con la maglia del Real Madrid . Vittoria de LaLiga e della Champions League e premio come miglior giocatore dell'annata in Spagna. Una crescita esponenziale quella avuta dal bomber francese negli ultimi anni che ad Onze Mondial spiega come non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui e di provare ad ottenere grandi successi anche con la Francia.

A modo suo, però, Karim The Dream è diventato leader e punto di riferimento della squadra e spera di esserlo anche per la Nazionale: "Ho ancora tante cose in testa. Voglio vincere più titoli, più Champions League. E con la Nazionale, i Mondiali. Questo è tutto ciò che ho come sogno. L'opportunità di alzare il trofeo dei campioni del mondo sarebbe il massimo per me. Vincere la Coppa del Mondo sarebbe la realizzazione del sogno principale. Prendere il trofeo con la Nazionale è un'emozione incredibile. Quindi, ovviamente, miro a quel titolo. Sarebbe il traguardo più alto che si può raggiungere con la nazionale e faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo".