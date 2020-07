Benzema, l’ex agente rivela: “Vuole tornare al Lione. Quando con Mourinho andava male…”

Karim Djaziri, ex agente di Karim Benzema, ha rivelato dei dettagli importanti in merito all’attaccante. In un’intervista rilasciata per OL TV, ha rivelato il desiderio del giocatore di tornare dov’è nato calcisticamente.

NOSTALGIA CANAGLIA

Il desiderio di tornare in Francia è fortissimo per Benzema, ma il suo ex agente confessa che non sa quando arriverà il momento del ritorno: “Quello che sta vivendo oggi al Real Madrid è all’altezza di ciò che vuole un calciatore. Gioca per il Madrid, si sente vicino al suo allenatore e i tifosi lo adorano. Al momento non è possibile. Ma da quando ha lasciato il Lione ha un solo desiderio, tornare a giocare lì un giorno. Sarà come giocatore? È impossibile saperlo”.

I PROBLEMI CON MOURINHO

L’attaccante francese durante l’esperienza di Mourinho sulla panchina madrilena, tra il 2010 e il 2013, non sempre ha avuto un rapporto idilliaco col tecnico portoghese: “Quando con Mourinho le cose non andavano bene, mi disse: ‘Voglio tornare a Lione’. Dissi di no, che doveva combattere e ottenere il successo. E l’ha capito. Se sarà ancora in forma e pensa di poter aiutare la squadra, tornerà da giocatore. Se così non sarà, lo farà forse in un altro ruolo. Ma so che lo vuole davvero”.