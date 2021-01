Benzema, l’ex agente spaventa il Real Madrid: “Vuole tornare al Lione”

Karim Benzema può lasciare il Real Madrid. Questa la bomba lanciata dall’ex agente dell’attaccante Karim Djaziri. Come riporta AS, il noto ex procuratore del bomber blancos ha parlato ai microfoni di Inside Gones rivelando quale sia il desiderio per il futuro del calciatore.

“Benzema vuole giocare al Lione”

“Se Karim tornerà al Lione? Credo proprio di sì. Il suo desiderio è questo da tempo”, ha rivelato l’ex agente del centravanti del Real Madrid. “Mi parla spesso del Lione, guarda tutte le partite della squadra quando può. Inoltre non ha mai giocato al Groupama Stadium (stadio del Lione noto come Parc OL ndr). Giocare nel Lione è un suo desiderio. Ha il Lione nel cuore“.

E ancora: “A Lione c’è tutto per Karim. Lui è combattuto tra lasciare il miglior club del mondo oppure andare al Lione. Credo sia comunque solo una questione di tempo. Indossare la fascia da capitano e far crescere i più giovani. Penso sia una cosa che può essere magica per lui”.

Per Benzema si tratterebbe come detto di un ritorno dato che il calciatore è cresciuto nelle giovanili del club francese e vi è rimasto, anche in prima squadra, fino al trasferimento nel 2009 proprio al Real Madrid.