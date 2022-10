Benzema Pallone d’Oro, il Lione guadagna 1 milione… dal Real Madrid

Il Pallone d'Oro 2022 è andato, in modo assolutamente meritato, a Karim Benzema , centravanti della Francia e del Real Madrid . Un trionfo che non ha lasciato dubbi, quello del centravanti premiato con il tanto ambito premio di France Football per il miglior calciatore al mondo nell'ultimo anno.

Dietro al successo di Benzema c'è tanto lavoro e una crescita importante iniziata dal principio e che lo ha visto evolversi nelle squadre in cui ha giocato in carriera prima di approdare in Spagna alle Merengues. In questo senso, un ruolo importante ha avuto indubbiamente il Lione che, secondo il Sun, verrà in un certo senso "ripagato" del lavoro svolto col giocatore.