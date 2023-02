Benzema, retroscena col Real Madrid: la regola “non scritta” per il Pallone d’Oro

Ci sarebbe un patto nascosto in casa Blancos...

Il Real Madrid sul tetto del mondo. Grande vittoria nelle scorse ore nella finale per il Mondiale per club con i Blancos che hanno trionfato contro l'Al Hilal. Un successo che ha visto protagonista anche Karim Benzema , autore di una delle cinque reti totali dei suoi.

Proprio il francese, in queste settimane, è al centro di diversi rumors che riguardano il suo futuro. Il giocatore ha il contratto in scadenza con il Real Madrid, ma tutto dipenderà dalla sua volontà in termini di rinnovo.