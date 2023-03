Benzema, scintille con Deschamps: sui social l’emoticon del pagliaccio

Ancora scorie tra il CT e l'attaccante francese.

Botta e risposta a distanza tra Didier Deschamps, CT della Francia, e Karim Benzema. In un'intervista a Le Parisien, il commissario tecnico è tornato sull'argomento dell'addio del bomber dal ritiro del Mondiale in Qatar a seguito dei problemi fisici. In particolare l'allenatore ha risposto alla domanda sul cosa sia accaduto con il giocatore che sarebbe, forse, potuto rimanere in squadra e recuperare.

"C'è solo una verità, Karim lo sa bene. Ha seguito un programma individuale e non ero sicuro di averlo al 100% per la prima partita. Quando si è infortunato il nostro medico l'ha portato a fare una risonanza magnetica ed è tornato in albergo a mezzanotte passata", ha detto il CT. "Karim è sconvolto perchè questo Mondiale contava moltissimo per lui. In ogni caso, non si sarebbe potuto allenare prima del 10 dicembre. Gli avevo detto che non c'era fretta, che poteva organizzare il suo ritorno ma quando mi sono svegliato se n'era già andato. È stata una sua decisione. Lui stesso mi ha detto che non sarebbe stato pronto".

Sull'ultima volta in cui c'è stato un confronto tra i due, Deschamps ha aggiunto: "L'ho chiamato dopo il rinnovo del mio contratto per capire la sua predisposizione per le prossime convocazioni e lui mi ha confermato la sua decisione di chiudere la sua carriera internazionale. Non chiedetemi le sue argomentazioni".

In risposta alle parole del tecnico è arrivato il messaggio Instagram di Benzema con tanto di emoticon del pagliaccio a conclusione di una semplice frase: "Che audace". Successivamente anche: "Buonanotte Didier".