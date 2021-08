Benzema simbolo del Real Madrid con 2 obiettivi: rinnovo e Pichichi

Il centravanti verso il prolungamento del contratto con i blancos

Inoltre, sempre secondo il media spagnolo che ha anche proposto la vicenda Benzema in prima pagina, il centravanti francese sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con il Real Madrid. Un anno in più, come previsto per i giocatori over 30, o addirittura fino al 2023, senza nessuna problematica o richiesta particolare da entrambe le parti. Karim The Dream è e vuole essere ancora a lungo sempre più simbolo del club blancos. Con Ancelotti in panchina, poi, decisamente vietato non sognare...