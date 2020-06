Benzema, un regalo da 2.5milioni e 420 km/h di velocità

Karim Benzema non bada a spese e per festeggiare il ritorno della Liga delle prossime ore si è fatto un bel regalo: una Bugatti Chrion Noire Sports. Prodotta in soli 500 esemplari, la vettura è la stessa che solamente qualche tempo fa aveva acquistato anche Cristiano Ronaldo.

Il suo costo? Beh, ‘soli’ 2.5 milioni di euro e può superare i 400 chilometri all’ora. Una vera bestia per l’asfalto che si aggiunge alla già ampia collezione presente nel garage dell’attaccante del Real Madrid in possesso anche di una Ferrari, di Audi e Lamborghini per un parco auto che supera i 6 milioni di euro.

Benzema: ecco il regalo

Calciatori e auto è da sempre un binomio che funziona e che sempre più spesso viene celebrato sui social network. Esattamente come è accaduto questa volta. Benzema, infatti, attraverso il proprio profilo Instagram ha deciso di mostrare a tutti il suo bel gioiellino. Il campione francese del Real Madrid si è tolto uno sfizio da 2.5 milioni di euro e si è regalato una Bugatti, subito messa in bella mostra sul social. Si tratta, come detto, di una vettura da circa 2.5milioni di euro che vanta una potenza di 1500 cavalli in grado di far raggiungere una velocità di 420 km/h.

“Tutto il mondo vuole rifarsi”, ha scritto Benzema su Instagram, segno evidente che l’acquisto è stato fatto per dare un nuovo inizio dopo l’emergenza coronavirus. Da sottolineare come l’auto sia in grado di garantire performance impressionanti: da 0-100 km/h in meno 2,5 secondi e da 0 a 300 km/h in meno di 13,5.