Berbatov consiglia Bale: “Se non ti vogliono a Madrid vai via”

Intervenuto a margine di un evento targato Betfair, l’ex attaccante Dimitar Berbatov ha parlato anche di calciomercato ed in modo particolare delle vicende legate al nuovo Newcastle che sta nascendo con ambizione e voglia di imporsi nel calcio inglese. Per la precisione, l’ex centravanti anche di Manchester United e Tottenham ha preso a cuore il caso di Gareth Bale, esterno d’attacco del Real Madrid il cui futuro protrebbe essere proprio nei Magpies.

Berbatov: il consiglio a Bale

Sembra, infatti, che Bale possa diventare un nuovo calciatore del Newcastle pronto a fare follie pur di riportarlo in Premier League. Sull’argomento, Berbatov non ha dubbi: “Il Newcastle non si può certo paragonare al Real Madrid”, ha esordito l’ex attaccante. “Per questo se i Magpies vogliono davvero acquistare Bale devono prima dimostrare che stanno costruendo un progetto ambizioso. A tal proposito, se in panchina arrivasse Mauricio Pochettino, per esempio, allora sì che sarebbe un grande inizio. Personalmente credo che Bale anche stavolta finirà per restare a Madrid, ma se mi chiedete un consiglio per lui rispondo così: se non ti vogliono dove ti trovi, meglio cambiare aria“. Su Bale sono tante le voci di mercato che lo vogliono prossimo all’addio. Una di queste parla anche di MLS.