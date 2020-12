Berbatov crede in Arteta: “Con lui l’Arsenal può rimettersi in piedi. Ancora giovane come allenatore, merita tempo”

L’ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov sta con Mikel Arteta e lo sostiene nonostante il delicato momento che sta vivendo il suo Arsenal. Dopo una partenza negativa in campionato, i Gunners si trovano nelle zone bassisime della classifica e il manager ex City sembra essere in bilico. L’ex bomber, parlando ai microfoni di Betfair, si è schierato in sostegno del manager Gunners confidando nelle sue capacità.

Berbatov: “Arteta può sistemare le cose all’Arsenal. Serve tempo”

“L’Arsenal è davvero in difficoltà, ma penso ancora che Mikel Arteta possa rimediare a questa situazione”, ha detto Berbatov. “La scorsa settimana ho detto che Arteta aveva bisogno di più tempo e dopo quelle mie parole hanno avuto altre due sconfitte. Ma dobbiamo dire la verità: l’Arsenal ha giocato contro Everton in Premier League e Manchester City in Coppa. Non certo i rivali più facili”.

E ancora. “I Gunners dimostrano di essere pronti a combattere, ma finora la squadra non è stata al livello che ci si aspetta. Arteta è un giovane allenatore. Possiamo dire che è stato fortunato ad essere all’Arsenal e sostengo che con un po’ di tempo possa fare bene. Mi rendo conto di quanto sia difficile per un giovane allenatore avere una tale possibilità ma sono convinto che meriti del tempo per sistemare le cose”.