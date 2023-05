Berbatov: “Cristiano Ronaldo? Se potrà tornare a giocare in Europa lo farà”

L'ex attaccante non ha dubbi sul fatto che il portoghese, in caso di offerta in Europa, tornerà a giocare in campionati più competitivi.

Redazione ITASportPress

"Sebbene abbia 38 anni, si prende cura di se stesso in modo molto dettagliati e probabilmente potrebbe prolungare la sua carriera per altri due anni". Ne è convinto Dimitar Berbatov e il diretto interessato delle sue affermazioni è Cristiano Ronaldo. "La sua ambizione rimane molto alta, il suo livello competitivo rimane alto e si diverte a segnare gol. Ne è ancora capace. Mi piacerebbe vederlo fare un passo in più ancora nella sua carriera. Non so se tornerà in Europa, ma finché continuerà a divertirsi, starà bene".