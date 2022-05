Berbatov: “Cristiano Ronaldo vuole dimostrare che l’impossibile è possibile. Se andrà via dallo United…”

L'ex attaccante sul futuro del portoghese: "Vuole giocare in Champions e non potrà farlo..."

GOL E CHAMPIONS - "Cristiano Ronaldo sta andando incredibilmente bene per la sua età: sia per come gioca che per i gol che segna. Avere tutte queste reti alla fine della stagione di Premier League, considerando l'età, è un traguardo incredibile. Il suo gioco ora è diverso rispetto a prima, ma una cosa è costante: i gol. Ancora produce e segna, il che è così importante", ha detto Berbatov elogiando l'operato del portoghese. Sul futuro: "Ha un altro anno allo United, che è una buona cosa secondo me, e ora sta a lui decidere se restare o partire. Sarei felice di vederlo restare ma ovviamente le cose dipendono dal nuovo allenatore e da ciò che vuole Ronaldo. È un'icona nel calcio e quando sei così la tua opinione conta. Quando sei abituato a giocare in Champions League ogni anno della tua carriera e poi non ce l'hai, è difficile accettarlo. Se vorrà andare via sarà difficile biasimarlo. Le sue prestazioni in questa stagione mostrano quanto bene si stia prendendo cura di se stesso. Vorrà giocare il più a lungo possibile e dimostrare che l'impossibile è possibile. Ha dimostrato di potercela fare ancora a 37 anni in Premier League, gli piace dimostrare che le persone si sbagliano e sono abbastanza sicuro che vorrà continuare a farlo e giocare ancora qualche anno. Quando smetterà sarà un giorno triste per il calcio perché è uno dei veri grandi. Quel giorno arriva per tutti".