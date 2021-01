Berbatov è sicuro: “Suarez pentito di aver lasciato il Barcellona? Si starà facendo grasse risate ora…”

Primo in Liga, protagonista a suon di gol della cavalcata, fin qui vincente, dell’Atletico Madrid. Luis Suarez ha trovato un nuovo ambiente ideale per mettersi in mostra. Il Pistolero ex Barcellona non sembra aver affatto sentito il cambio di maglia e, anzi, procede spedito in testa alla classifica, non solo del campionato, ma anche dei mercatori. Ecco perché, secondo l’ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov, il suo addio ai blaugrana è stato già accantonato senza alcun rimorso.

Berbatov: “Suarez si starà facendo grasse risate”

Parlando ai microfoni di Betfair, l’ex attaccante bulgaro ha elogiato Suarez e il suo percorso con la maglia dei Colchoneros: “Suarez è una macchina. Guarda come sta guidando l’Atletico Madrid. Fin dall’inizio, da quando è arrivato, ha fatto subito bene”, ha detto Berbatov. “L’Atletico sta guidando La Liga. Ha sette punti di vantaggio e due gare in meno da giocare. Se sarà pentito della sua scelta di aver detto addio al Barcellona? Credo che Luis si stia facendo una grassa risata in questo momento. Sono molto contento di come stanno andando le cose per lui adesso, perché il Barcellona ha fatto un pessimo lavoro con lui. Uno dei migliori giocatori del club negli ultimi anni meritava un comportamento diverso. Il Barcellona si è comportato in modo irrispettoso e ora sta pagando il prezzo della decisione di lasciarlo andare. Sono sicuro che Suarez non si pentirà di aver lasciato i catalani in futuro”.