Berbatov non ha dubbi: “Bruno Fernandes al Manchester United? Farà come Cristiano Ronaldo e Nani…”

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha commentato a Betfair l’arrivo all’Old Trafford di Bruno Fernandes neo acquisto Red Devils arrivato per una cifra importante in Premier League.

L’ex calciatore anche di Sampdoria e Sporting Lisbona potrebbe seguire le orme dei suoi predecessori portoghesi: “Si tratta di un grande acquisto, il club ha speso tanti soldi per lui e mi auguro che sia capace di dare la spinta di cui la squadra ha bisogno”, ha detto Berbatov che poi ha precisato: “Detto questo credo sia difficile che un solo nuovo acquisto possa cambiare la situazione. Far arrivare un grande giocatore è un primo passo, ma ora ne servono tanti altri. Lui intanto seguirà la strada fatta da Cristiano Ronaldo e Nani, suoi connazionali, e mi auguro che possa avere lo stesso impatto”.