Berbatov sentenzia: “Mbappè è già più forte di CR7 e Messi. Anche Bruno Fernandes è da pallone d’oro”

Kylian Mbappè è senza ombra di dubbio uno dei calciatori del momento, il francese è già una star nonostante la giovane età e la prestazione monstre di Barcellona non ha fatto che spostare nuovamente i riflettori su di lui. L’attaccante bulgaro Dimitar Berbatov ha detto la sua sul campione del Psg: “Mbappé in questo momento è il numero uno, lo vedo già davanti sia a Messi che a Cristiano Ronaldo. Toccherà proprio a lui e a Haaland raccogliere la pesante eredità del portoghese e dell’argentino. Poi Berbatov richiama all’attenzione su una vecchia conoscenza della Serie A: “Non sottovaluterei neanche Bruno Fernandes, anche lui potrebbe essere un candidato per il Pallone d’Oro del prossimo anno visto il suo altissimo rendimento con la maglia del Manchester United”.

