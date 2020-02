Berbatov, stoccata a Messi: “Inorridito dalle sue parole contro Abidal…”

Ore di tempesta in casa Barcellona dopo il botta e risposta tra Lionel Messi e Eric Abidal sui presunti problemi tra i giocatori blaugrana e l’ex tecnico Ernesto Valverde. Complice anche l’uscita dalla Coppa del Re, nell’ambiente catalano non si respira certo una buona aria.

A infilare il coltello nella piaga ci ha pensato l’ex attaccante Dimităr Berbatov che parlando a Betfair non ha avuto parole felici nei confronti dell’attaccante argentino.

INORRIDITO – “Messi deve lasciare i panni sporchi all’interno del club. Ci sono disaccordi in tutte le grandi società, ma tutti – dai giocatori al management – devono ricordare che giocano nella stessa squadra”, ha detto Berbatov che poi ha rincarato la dose. “Il disaccordo non dovrebbe mai andare fuori. Ho giocato con Abidal a Monaco. Ero inorridito quando Messi lo ha criticato così apertamente durante questa settimana. Ha fatto quello che amano i giornalisti. Messi è talmente importante per la squadra che si può tranquillamente dire che è il Barcellona. In ogni caso spero che Messi e Abidal possano essere in grado di risolvere i loro problemi il prima possibile”.