Bergkamp: “Voglio tornare ad allenare e lavorare con un club. Sono stufo di non fare nulla in casa…”

Interessante intervista rilasciata dalla storica leggenda Dennis Bergkamp al The Athletic. L’ex calciatore. che ha vestito nella sua carriera le maglie di Ajax, Inter e Arsenal, si è detto desideroso di tornare protagonista allenando una squadra di calcio o, inizialmente, anche solo lavorando all’interno di uno staff come già gli era accaduto in passato. L’ex attaccante ha un obiettivo chiaro. rimettersi all’opera, magari in Inghilterra.

Bergkamp: “Sono stufo di non fare nulla in casa”

“Il mio obiettivo è tornare nel calcio. Il mio sogno è far parte di qualsiasi squadra allenando in qualche modo i suoi giocatori”, ha detto molto chiaramente Bergkamp. “Voglio davvero ricominciare a lavorare in un’area in cui mi sento a casa e in cui sono assolutamente felice. È molto importante per me fare questo passo. Se lo farò all’Arsenal? Non sono sicuro se sarà all’Arsenal o in un altro club. Anche perché la mia famiglia, al momento a causa del coronavirus, è un po’ divisa. Qualcuno è in Olanda, altri nel Regno Unito. Sono convinto però che presto arriverà il momento in cui andrò all’estero, molto probabilmente in Inghilterra, e lavorerò dove potrò dimostrare di nuovo chi sono. Sinceramente sono abbastanza stanco di stare seduto a casa e non fare nulla…”.