Bernardeschi: “A Toronto esordio fiabesco. MLS? Mi ha convinto…”

Sull'accoglienza ricevuta, in città e allo stadio: "La città è spaziale. Sembra New York, ma più vivibile. L’accoglienza è stata pazzesca: una passione travolgente. E poi trentacinquemila persone allo stadio che tifano come matte, i fumogeni, i bandieroni: mammamia che roba!". Sulla rete al debutto: "Sensazione fantastica. Meravigliosa. Un modo fiabesco per iniziare questa avventura".

Bernardeschi ha poi spiegato cosa lo abbia spinto e convinto ad accettare la proposta del club di MLS: "Andrea D’Amico è stato spettacolare. Ha trattato per me e per il Toronto, soddisfando entrambe le parti. È lui che mi ha aperto gli occhi sul potenziale della MLS, che non è grande come la NBA, ma è costruita con gli stessi principi, lo stesso spirito. Il calcio sta crescendo, qui ci saranno i Mondiali del 2026 e c’è la voglia del movimento calcistico di emergere ad alti livelli. E lo sapete che quando gli americani vogliono fare emergere qualcosa, sanno perfettamente come fare. Si sta investendo tantissimo: 10 anni fa per una licenza servivano 20 milioni, oggi 200. Capito la tendenza?".