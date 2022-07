Bernardeschi: “A Toronto per fare la storia. Contro Chiellini? Magari gli faccio gol…”

Conferenza stampa di presentazione per il neo acquisto.

Redazione ITASportPress

Federico Bernardeschi, nuovo calciatore del TorontoFC, ha parlato in conferenza stampa della scelta di vestire la maglia della formazione canadese e di andare in MLS dove troverà, in squadra, Insigne e Criscito e come rivale Giorgio Chiellini.

"Ho scelto di venire in MLS anche se avevo opportunità in Italia con molte squadre, e di questo mi ritengo molto fortunato, ma in Italia secondo il mio punto di vista avevo terminato un percorso", ha spiegato Bernardeschi. "Avevo vinto tutto ciò che c'era da vincere in Italia, incluso l'Europeo con la Nazionale. Avevo finito un ciclo, fatto di grandissime vittorie ma anche di grandissime delusioni. Ho fatto questa scelta perchè credo che la MLS sia un campionato molto competitivo con grandi progetti futuri. Voglio vincere e giocare bene a calcio qui. La MLS può farmi vedere anche a livello internazionale e questo mi interessa molto. Voglio fare la storia di questo club".

Passando ai compagni e ai rivali italiani che troverà negli States: "Chillini? Giorgio è mio fratello, gli voglio bene. Sarà difficile ovviamente giocarci contro, però... chi lo sa. Magari ci gioco contro e... segno (ride, ndr). L'arrivo di Criscito e Insigne mi ha convinto a scegliere Toronto? Sono felice che siano qui ma non hanno influito sulla mia decisione: ho capito il progetto e ho scelto di venire a Toronto perché mi sono innamorato della città, delle persone che lavorano qui e questo per me va oltre ogni aspetto".

Da sottolineare come Bernardeschi abbia subito preso la maglia numero 10.