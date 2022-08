Bernardeschi e Insigne show col Toronto: entrambi a segno e altra vittoria

Altro giro e altra vittoria del Toronto in MLS . Ancora protagonisti Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne , in gol nel 3-1 finale contro Portland.

Nella serata di campionato sono arrivati altri gol della coppia italiana che segna e si diverte. Solamente la scorsa settimana, i due aveva firmato il successo contro Nashville, ora sono andati in rete tutti e due nel 3-1 contro Portland confermando l'ottimo stato di forma. Dopo il botta e risposta tra Osorio e van Rankin, a 10' dalla fine è stato l'ex Napoli Insigne a sfruttare un rimpallo in area avversaria e di destro al volo colpire i rivali. Per Bernardeschi, invece, la ciliegina sulla torta che ha chiuso la gara. Per lui un rasoterra mancino dal limite dell'area.

Da sottolineare come con i due italiani in campo, anche Criscito con loro, il Toronto è imbattuto in MLS. Per Insigne è stata anche la prima rete in casa davanti al proprio pubblico.