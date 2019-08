Bernardo Silva a sorpresa: “Il più grande successo ottenuto in carriera è stato…”. E quel gruppo Whatsapp…

Bernardo Silva è senza dubbio tra i migliori giocatori europei del panorama calcistico. Il centrocampista del Manchester City è da diversi anni protagonista con la maglia del proprio club e con quella del suo Portogallo.

Un successo, quello di Bernardo Silva, dovuto anche e soprattutto alla fantastica stagione vissuta con la maglia del Monaco, nel 2017, quando la squadra del Principato fece un grandissimo cammino in Ligue 1 e Champions League. Ed è proprio di quella stagione che il classe 1994 ha parlato alla BBC.

MIGLIOR SUCCESSO – “La battgli della scorsa stagione in Premier League contro il Liverpool è stata davvero dura, ma nella mia breve carriera si è trattato probabilmente del secondo miglior successo ottenuto. Il primo, infatti, è stato il titolo con il Monaco nel 2017. Battere i più titolati del Paris Saint-Germain è stato davvero più importante. La distanza tra le squadre è davvero grande ed è stata una cosa che si ripete, forse, ogni 20 anni”.

RETROSCENA – Ma poi c’è spazio anche per una curiosa rivelazione in merito proprio a quel fantastico anno col Monaco che lo vide protagonista anche del trasferimento al Manchester City: “Dopo il il 5-3 subito in Champions League dal Manchester City ho rilasciato qualche intervista. Mi dicevano che Guardiola aveva parlato bene di me e tra di noi parlammo veramente poco, giusto qualche parola veloce per complimentarsi. Con i ragazzi del Monaco avevamo un gruppo su Whatsapp che si chiamava ‘transfer market’. Sapevamo che dopo quella bella stagione con il club del Principato alcuni di noi sarebbero potuti partire perch* avremmo attirato l’interesse di tanti club”.