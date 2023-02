Bernardo Silva: “Cancelo al Bayern? Triste per la squadra ma decisione migliore per lui”

Il trasferimento di Joao Cancelo dal Manchester City al Bayern Monaco è stato senza dubbio uno dei movimenti di mercato più clamorosi della sessione invernale. Non solo per l'importanza del calciatore ma anche per le tempistiche fulmine e inattese dell'affare. A commentare quanto accaduto anche Bernardo Silva , attuale giocatore Citizens, rimasto colpito dall'addio, seppur in prestito, del connazionale.

Parlando a Eleven Sports Portogallo, il centrocampista del City ha detto: "Siamo contenti per Joao. Andare al Bayern è stata la scelta migliore per lui. Certo, per la squadra e per me questa è una triste notizia, perché non potrò vederlo tutti i giorni. Cancelo sa che è mi piace molto come giocatore ma ha penso abbia preso la decisione migliore in base alle sue esigenze e sono molto felice per lui".