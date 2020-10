Bernardo Silva ‘chiama’ Mbappé: “Lui al Manchester City? È un amico, se venisse…”

Kylian Mbappé conteso dalle più grandi squadre d’Europa e chissà che nel futuro della stellina del Paris Saint-Germain non possa esserci il Manchester City. A sognare in grande e quasi a “chiamare” l’Enfant Prodige è Bernardo Silva, centrocampista Citizens ed ex compagnao del giovane attaccante ai tempi del Monaco. Parlando in una lunga intervista a L’Equipe, il portoghese ha ammesso che l’acquisto del gioiellino francese sarebbe un vero affare per il club inglese.

Bernardo Silva: “Mbappé un amico. Se venisse al City…”

“Kylian era già un calciatore speciale ai tempi del Monaco”, ha detto Bernardo Silva che con il francesino ha giocato fianco a fianco in Francia. “Lui è un amico e se il Manchester City potesse comprarlo sarebbe davvero un colpo fantastico”.

Sul calcio attuale, e la mancanza dei tifosi per via del momento d’emergenza pandemica: “Senza i tifosi non c’è più questo piacere di giocare. Quell’atmosfera, quella passione tipica che ti trasmette il calcio. I tifosi mancano a tutti ma dobbiamo anche accettare questa realtà. Tutti devono cambiare un po’ il loro modo di vivere per cercare di proteggersi. Ma la verità e sicuramente non mentirò a riguardo: il calcio senza pubblico non è lo stesso”.