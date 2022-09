Bernardo Silva chiude il mercato: “Resto al Manchester City, sono felice”

Il portoghese era accostato al Barcellona ma resterà in terra inglese.

Bernardo Silva ha parlato del suo futuro dopo la sfida tra Manchester City e Nottingham Forest vinta agevolmente dalla formazione di Guardiola. Il portoghese è stato schierato titolare, dettaglio da non sottovalutare anche in chiave mercato.

Ai microfoni di RAC1, il classe 1994 ha spiegato: "Non ho ricevuto alcuna offerta dalla Spagna, nessuno si è proposto. Rimango a Manchester", le parole di Bernardo Silva . "La decisione è presa e sono molto contento".

Lo stesso Guardiola aveva ammesso in diverse occasioni che al portoghese sarebbe piaciuto vestire la maglia del Barcellona ma allo stesso tempo aveva sottolineato la sua importanza nei meccanismi del Manchester City. Adesso, con le parole del diretto interessato, si chiude ogni discorso sul possibile addio, per la gioia dei tifosi e dello stesso mister catalano che potrà contare sulla fantasia del centrocampista per provare vincere Premier League e Champions League, vero obiettivo della società Citizens.