Bernardo Silva, City nel destino: “Quelle due gare che mi hanno cambiato la carriera…”

Parla il portoghese che rivela come due partite giocate contro i Citizens gli hanno permesso di... essere acquistato dal club inglese

RETROSCENA - Era la stagione 2016-17 e Bernardo Silva giocava in Francia per il Monaco. In Champions, i francesi si trovarono a sfidare il Manchester City vincendo 5-3 la gara d'andata e perdendo poi 3-1 il ritorno. Il risultato finale fu il passaggio dei Citizens ma anche un "approccio" di Guardiola per il calciatore portoghese: "Quelle due partite hanno cambiato il corso della mia carriera. Davvero. Mentre stavamo rilasciando le interviste alla fine di una delle partite ho visto Pep. Mi si è avvicinato e mi ha detto: 'Complimenti per la gara'". E ancora: "Quel confronto mi ha fatto venire voglia di giocare in Premier League e il caso ha voluto che proprio in estate il Manchester City mi volesse acquistare e ci riuscisse. Mi hanno chiesto se fossi interessato e la mia risposta è stata facile...".