Bernardo Silva: “Felice al Manchester City ma non so cosa accadrà”

Futuro ancora tutto da scrivere per Bernardo Silva , centrocampista del Manchester City corteggiato dal Barcellona. Il portoghese, da tempo al centro di rumors che lo vorrebbero in partenza, non ha escluso tale ipotesi per l'attuale finesta di trattative.

Parlando a ESPN, il calciatore ha detto: "Come ho sempre detto, sono felice qui al Manchester City ma non ho idea di cosa succederà. Vedremo", il commento di Bernardo Silva. "Il mio rapporto con il club è molto onesto. Sono stato aperto con loro e sanno cosa voglio. Se resto, sono felice e rispetterò sempre il club dando il mio massimo. Se non sarà così, questo è il calcio e vedremo cosa succederà. Ci dicono sempre che se non siamo felici possiamo partire. Certo, so bene come funzionano le cose. I club vogliono la giusta cifra per lasciarci partire, ma personalmente è un rapporto molto rispettoso con la società. Sono sempre stati onesti con me e io con loro. Come ho detto, rispetterò sempre il mio rapporto con il City, con i tifosi, con lo staff, con i compagni di squadra, quindi qualunque cosa accada sarà in modo rispettoso".