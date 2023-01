Bernardo Silva non mente: “Voglio andare al Benfica entro i 32 anni”

FUTURO - "Non mentirò, è una cosa a cui penso ogni anno. È sempre stato un obiettivo. Non ho potuto realizzare il mio sogno di giocare per il Benfica quando avevo 19-20 anni, ma voglio ancora realizzarlo", le parole di Bernardo Silva il cui contratto col Manchester City è in scadenza nel 2025. A quel punto il giocatore sarebbe in linea con i suoi standard d'età per compiere il trasferimento. "Andando in un nuovo club a 29 anni, terminerò il contratto solo a 34. Il mio obiettivo è di tornare al Benfica entro i 32 anni d'età. La situazione attuale? Dipende da cosa succederà la prossima estate".