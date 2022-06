Bernardo Silva, patto segreto con Guardiola per andare al Barcellona

Potrebbero esserci presto novità per il futuro di Bernardo Silva che potrebbe essere lontano dal Manchester City. Il giocatore da tempo aveva sottolineato come non escludeva in partenza un possibile addio dal club inglese per avere nuove avventure. In tal senso, nelle ultime settimane, il Barcellona sembrava essere ormai prossimo a chiudere l'affare.