Bernardo Silva: “Solo e triste, ho chiesto cessione al City in estate ma…”

Il portoghese racconta alcuni retroscena della scorsa estate

SOLO - "So che la gente soffre molto di più ma per me era dura perché ero lontano dalla mia famiglia. Ero abituato a tornare in Portogallo per un paio di giorni e mangiare con mia madre e mio padre. Era solo una cena ma ero con i miei genitori ed era bello. Non poterlo fare ha reso tutto difficile", ha spiegato Bernardo Silva. "Non è stato un bel momento, ero solo nel mio appartamento. Successivamente mi ha raggiunto la mia ragazza. È stato brutto per tutti, lo vedevo anche nei volti dei miei compagni di squadra che era dura anche per loro".