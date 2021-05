Besiktas batte il Goztepe ed è campione di Turchia per la 16^ volta

Finale di campionato turco thrilling con due squadre giunte a pari punti

Il Besiktas questa sera ha conquistato il campionato turco battendo nel match della 42^ giornata il Goztepe per 2-1. In classifica l'ex squadra di Matteo Ferrari ha chiuso il campionato con gli stessi punti (84) del Galatasaray ma ha vinto il titolo per gli scontri diretti. Gli uomini di Sergen Yalcin, si erano ancora una volta complicati la vita, bloccati fino a venti minuti dalla fine sul risultato di 1-1 mentre il Galatasaray stava vincendo senza troppi problemi contro lo Yeni Malatyaspo. Ma al minuto 70, un calcio di rigore di Ghezzal ha scacciato la paura, con il Besiktas che ha così potuto festeggiare il suo sedicesimo titolo della storia. Besiktas e Galatasaray giocheranno in Champions League. Il Fenerbahce è arrivato terzo e giocherà nella League of Conferences, terza competizione europea per club che prenderà il via dalla stagione 2021/22.