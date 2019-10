Besiktas, Karius non convince: il portiere potrebbe già tornare a gennaio al Liverpool

A inizio mese aveva espresso il desiderio di tornare, un giorno, al Liverpool. Ecco, tale situazione per Loris Karius potrebbe verificarsi a breve, prima di quanto potesse immaginarsi, ma per gli scarsi risultati ottenuti con la maglia del Besiktas. Secondo i media turchi, infatti, il rendimento del portiere classe ’93 per quanto riguarda questo campionato è al di sotto delle aspettative e la società starebbe pensando di interrompere il prestito già nel mese di gennaio, rispedendolo dunque ai Reds. Per Karius, finora, 8 presenze nella Süper Lig e 3 in Europa League, per un totale di 16 reti incassate. In campionato, il Besiktas è ottavo dopo nove giornate. Il tedesco è cresciuto dapprima nello Stoccarda, poi nel Manchester City, per poi passare al Magonza (prima squadra nel 2012) e al Liverpool (2016).