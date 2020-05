Besiktas misure eccezionali per i giocatori: cabina disinfettante vicino ai campi di allenamento

Il calcio prova a ripartire e in Turchia questo ha già una data precisa: il 12 giugno. Il Besiktas si sta, dunque, attrezzando attivamente contro l’emergenza coronavirus per garantire ai suoi giocatori, ma in generale a tutti i suoi tesserati la massima sicurezza. La stessa società turca ha mostrato sui propri canali ufficiali anche social in che modo si è mossa in tal senso.

Besiktas e la cabina disinfettante

Come mostrano gli scatti pubblicati sul profilo Twitter ufficiale della società, il Besiktas ha installato un’imponente cabina di disinfestazione con altezza di circa 2 metri sotto la quale ogni giorno dovranno passare tutti i suoi tesserati. Dai calciatori ai membri dello staff, oltre ad altri componenti dell’ambiente impegnati presso i campi d’allenamento. Si tratta di un’iniziativa diretta a garantire una continua sanificazione delle persone e degli indumenti. Le immagini hanno fatto presto il giro del web dopo che il club le ha condivise.

Chiunque entri nella grande cabina-doccia dovrà essere munito rigorosamente della mascherina e verrà ampiamente disinfettato. Un modo originale e si spera efficace per evitare nuovi contagi che ammontano a due, ma prima che venisse installato lo strumento di sicurezza. Lo stesso club turco ha spiegato sul sito ufficiale che la cabina è stata creata proprio per la squadra di Istanbul dalla società Etisan. Nel retro, le istruzioni e le modalità d’uso.