Besiktas, paura per Fabrice Nsakala: collassa in campo durante la partita

Grosso spavento nel corso del match del campionato turco

Sono state ore di paura per Fabrice Nsakala, calciatore del Besiktas, che nel corso della partita disputata nella notte ha subito un malore che lo ha visto collassare a terra sul campo da gioco. A palla lontana, al minuto 71', il difensore del club turco è caduto a terra colto da un problema di salute. Attimi di terrore tra i compagni che sono intervenuti per evitare che si potesse soffofocare con la lingue. I soccorsi sono subito entrati in campo tra la preoccupazione generale di tutti i presenti.