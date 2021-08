Besiktas, rottura con Ljajic: messo fuori rosa

L'ex calciatore di Serie A messo fuori rosa dal club turco

Colpo di scena in casa Besiktas. L'avventura di Adem Ljajic nel club campione di Turchia è ormai giunta al termine, o quasi... La società di Istanbul ha comunicato la decisione di mettere fuori rosa l'attaccante serbo ex con un passato noto in Italia con le maglie di Inter, Torino e Fiorentina.

FUORI - La società ha optato per questa decisione dopo i dialoghi sulla richiesta da parte del club al giocatore di trovarsi una nuova squadra. Il Besiktas ha proposto a più riprese a Ljajic di cercare una nuova destinazione senza successo. Il classe 1991 ha fatto muro arrivando allo scontro. A partire dai prossimi giorni, il calciatore si allenerà a parte. L'elevato stipendio e la mancanza di dialogo hanno portato allo scontro che si è concluso con la nota della società: "Uno dei nostri calciatori, Adem Ljajic, continuerà a lavorare separatamente rispetto alla nostra squadra, in linea con la valutazione del nostro team tecnico".

Arrivato nel 2018 dal Torino per 6,5 milioni di euro, dopo un ottimo impatto con 9 goal e 12 assist in 27 partite nel suo primo anno, Ljajic non è riuscito a ripetersi nelle due stagioni successive e, complice anche il rapporto non ottimale col mister Sergen Yalcin si è arrivati a questa rottura che sembra definitiva.